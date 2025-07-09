Может ли пищевая аллергия пройти сама, рассказал врач

Перспективы выздоровления при пищевой аллергии сильно зависят от типа аллергена и возраста пациента. Чаще всего она проходит у детей раннего возраста, рассказал «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий.

«Дети раннего возраста, у которых возникла аллергия на молоко, яйца, пшеницу, сою, имеют наиболее оптимистичные прогнозы. У значительной части детей (до 80–90% с аллергией на молоко и яйца) аллергия проходит самостоятельно к 5–7, реже к 10–12 годам. Это связано с созреванием иммунной системы и пищеварительного тракта. Но на это влияют тяжесть начальных проявлений, уровень специфических IgE (класс антител, имеющийся только у млекопитающих), наличие атопического дерматита или астмы», — отметил врач.

Если у ребенка появилась аллергия на арахис, орехи, рыбу, морепродукты, кунжут, то прогноз менее благоприятный. Эти виды аллергии чаще сохраняются пожизненно, а перерастание происходит в менее 20% случаев.

«Однако существует множество методов лечения пищевой аллергии. Например, оральная иммунотерапия (ОИТ) — постепенное, под строгим медицинским контролем, введение возрастающих микродоз аллергена (например, арахиса, молока, яйца). Цель — повысить порог чувствительности, чтобы случайное попадание небольшого количества аллергена не вызвало тяжелую реакцию, или даже достичь толерантности. Не является излечением в полном смысле, требует длительного, часто пожизненного, приема поддерживающей дозы», — рассказал врач.

Также существуют биологические препараты, блокирующие ключевые молекулы аллергического воспаления. Они применяются для снижения риска реакций во время ОИТ. Опять же для излечения пищевой аллергии не предназначены, но улучшают контроль над заболеванием.

«Термическая обработка изменяет структуру белков молока и куриного яйца, и может использоваться как вариант развития толерантности к этим продуктам», — заключил доктор.

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