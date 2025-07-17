Написавшая записку о насилии в семье девочка из Братска отказалась от своих слов

RT: в Братске девочка, написавшая записку об избиениях, отказалась от обвинений

В Братске девочка, написавшая записку об избиении родителями, передумала обвинять семью в побоях. Об этом сообщает RT.

По данным издания, ребенок рассказал о ситуации дома в момент, когда отца и матери не было дома. Позже она передумала и перестала обвинять их.

Несмотря на эти слова, следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

«Проверка продолжается. С девочкой продолжают работать психологи, записка на экспертизе», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно накануне. Местная жительница обнаружила под окнами дома записку. В ней автор просил помощи и обвиняла мать в избиениях.

Женщина вспомнила, что этажом выше проживала семья с десятилетней девочкой. В квартире нередко слышались детские крики, сама соседка наведывалась к ним, но после визитов все затихало.

Когда на место прибыла полиция, дверь квартиры, из которой, предположительно, выбросили записку, им не открывали.

Ранее в Подмосковье женщину арестовали за истязание троих детей.