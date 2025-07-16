Российская школьница написала записку с просьбой о помощи и выбросила ее в окно

В Иркутской области десятилетняя девочка выбросила в окно записку с просьбой о помощи. Девочка написала, что ее избивает мать. Бумажку нашла соседка по подъезду и вызвала полицию. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, записку со словами «спасите, пожалуйста» 14 июля нашла жительница Братска под окнами дома на Депутатской улице. Сначала женщина не придала ей значения, но затем вспомнила, что часто слышала детские крики из соседской квартиры сверху, где десятилетняя школьница живет с родителями. Она рассказала, что каждый раз поднималась к шумной семье и стучалась в дверь, после этого звуки затихали.

В этот раз обеспокоенная горожанка вызвала полицию. Сотрудник МВД полчаса стучался в дверь квартиры, откуда предположительно выбросили бумажку, но ему никто не открыл. Что происходит с ребенком, обратившимся за помощью, неизвестно.

Ранее женщина спаслась от похитителя, передав незнакомке записку.