Суд взыскал с Шестерова по иску министерства обороны 18 миллионов рублей

Суд по иску Минобороны взыскал с генерала Шестерова 18 миллионов рублей

Одинцовский гарнизонный военный суд удовлетворил иск министерства обороны Российской Федерации и постановил взыскать с Владимира Шестерова, бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, 18 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.

«Гражданский иск министерства обороны РФ удовлетворить частично, взыскать с Шестерова 18 миллионов рублей», - объявил судья Алексей Коростелев.

Помимо этого, суд удовлетворил иск парка «Патриот» к Шестерову на сумму 6 миллионов рублей.

По мнению военной прокуратуры, Шестеров вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, были задействованы в преступной схеме, инициированной экс-заместителем главы Минобороны России, генералом армии Павлом Поповым. Им были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств министерства обороны, выделенных на создание парка, а также в служебном подлоге. Общая сумма ущерба от их противоправной деятельности превышает 25 миллионов рублей.

Владимир Шестеров был осужден на 6 лет лишения свободы. 17 июля во время заседания в Одинцовском гарнизонном военном суде Шестеров полностью признал вину. Шестеров дал согласие на применение особого порядка судопроизводства. Данный механизм подразумевает назначение более мягкого наказания, но при этом подсудимый должен полностью признать предъявленную ему вину.

Ранее бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов полностью признал вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.