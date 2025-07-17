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Самолет в Минводах вынужденно вернулся на аэродром после взлета

Самолет из Минвод в Шарм-эль-Шейх вернулся на аэродром из-за незакрытия шасси
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Шарм-эль-Шейх, был вынужден вернуться после взлета на аэродром в связи с незакрытыми створками шасси. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 17 июля. По данным канала, командир воздушного судна RRJ-95 авиакомпании Red Wings после взлета принял решение о выработке топлива 40 минут и возврате на аэродром вылета из-за незакрытия створок шасси.

15 июля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, был вынужден прервать посадку и уйти на второй круг из-за работника, который неожиданно вышел на взлетно-посадочную полосу.

Сообщалось, что сотрудник аэродромной службы появился на полосе в момент захода лайнера Airbus A320. Экипаж решил уйти на повторный заход и успешно посадил самолет спустя 14 минут — в 6:16 по московскому времени. Погодные условия в этот момент были нормальными: видимость до 10 километров, температура воздуха +25℃.

Ранее стая птиц помешала посадить самолет в аэропорту Новосибирска.

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