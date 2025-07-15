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Самолет не смог с первого раза сесть в Чите из-за работника на посадочной полосе

Самолет Екатеринбург — Чита ушел на второй круг из-за человека на ВПП
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, был вынужден прервать посадку и уйти на второй круг из-за работника, который неожиданно вышел на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел утром 15 июля на аэродроме Кадала. По данным канала, сотрудник аэродромной службы появился на полосе в момент захода лайнера Airbus A320. Экипаж решил уйти на повторный заход и успешно посадил самолет спустя 14 минут — в 6:16 по московскому времени.

Погодные условия в этот момент были нормальными: видимость до 10 километров, температура воздуха — +25℃.

Накануне самолет, следовавший из Самары в Тобольск, вынужденно выгрузил пассажиров из-за проблем с входной дверью. Отмечается, что специалисты выявили ошибку датчика после буксировки на стоянку для взлета. На борт лайнера пригласили группу технического обслуживания для починки двери.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.

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