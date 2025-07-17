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Работница хлебозавода отравила двух коллег и попыталась расправиться с начальницей

Кладовщица хлебозавода на Кубани спланировала расправу над тремя коллегами
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывшая кладовщица хлебозавода на Кубани спланировала расправу над двумя коллегами и директором предприятия, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, женщина решила избавиться от двух коллег и директора завода, на котором работала, из-за личной неприязни. Она заранее спланировала преступление, приготовив лекарство, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники.

Вечером 3 июля 2024 года злоумышленница оказалась с двумя жертвами в одной квартире и насильно заставила их выпить большую дозу нейролептика. Их не удалось спасти.

Затем обвиняемая воспользовалась телефоном одной из жертв, чтобы написать директору хлебокомбината, в котором попросила о помощи. Женщина откликнулась и приехала в квартиру, где ее поджидала злоумышленница. Она пригрозила ей игрушечным пистолетом, сковала руки наручниками и перевязала скотчем, однако потерпевшая смогла освободиться и оказать сопротивление.

Обвиняемую задержал сын потерпевшей, который оказался поблизости. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала фигурантку вменяемой. Уточняется, что женщина так и не признала вину, ей может грозить от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Ранее женщина отравила свою коллегу, получившую повышение вместо нее.

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