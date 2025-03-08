Женщина отравила свою коллегу, получившую повышение вместо нее

Жительница Бразилии отравила коллегу, которая получила несправедливое, по ее мнению, повышение по службе. Об этом сообщает Oddity Central.

В феврале между работницами текстильной фабрики в бразильском штате Гояс произошел конфликт. Полиция утверждает, что 38-летняя подозреваемая попала на записи камер видеонаблюдения, когда меняла бутылку с водой, из которой затем отпила другая женщина. Она почувствовала жжение в горле и была госпитализирована. Экспертиза показала высокую концентрацию в воде сильнодействующего растворителя.

Следователи выяснили, что раньше подозреваемая и жертва были подругами, но их отношения испортились после того, как потерпевшая получила повышение. К настоящему времени злоумышленницу уже арестовали, ей грозит наказание от 6 до 20 лет лишения свободы. Пострадавшая поправилась, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее женщина из Китая отравила своего бойфренда, постирав его нижнее белье в химикатах.