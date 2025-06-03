В Москве мать получила 6 лет колонии за попытку продать младенца

Измайловский районный суд огласил приговор женщине, обвиняемой в попытке продажи новорожденного, мать искала покупателей на младенца в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Обвиняемая признана виновной в торговле людьми, приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия, женщина приехала в Россию из Белоруссии, чтобы продать младенца. Покупателей она искала в интернете, публикуя объявления в открытом доступе, за ребенка мать просила одну тысячу долларов. Ее задержали вместе с сообщником после получения денег.

В беседе с правоохранителями женщина призналась, что таким образом пыталась найти дочери состоятельных родителей: если они смогут заплатить крупную сумму, то якобы будут содержать ребенка в хороших условиях. Известно, что отец младенца является гражданином Индии, с которым мать виделась два раза. У нее есть полуторагодовалый ребенок, которого девушка также родила от иностранца, но тот уехал на родину. В свидетельстве о рождении родительница указала выдуманные данные об отце.

Ранее в Приморье восемь врачей обвинили в продаже 13 новорожденных детей за границу.