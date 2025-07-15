Подросток избил мужчину и выстрелил ему в лицо, пока сверстники снимали на видео

В Дзержинске подросток напал на мужчину и выстрелил ему в лицо пиротехникой

Подростки из Дзержинска издевались над мужчиной, снимая все происходящее на камеру. Об этом сообщает «Нижний Новгород Без цензуры».

Инцидент произошел на бульваре Химиков. По данным Telegram-канала, два подростка фиксировали происходящее, в тот момент как еще один находился в кадре.

На видео заметно, как юноша ударяет ногой в лицо сидевшего рядом с лавкой мужчину. Когда тот падает головой на асфальт, молодой человек стреляет ему в лицо петардой. При этом лицо подростка закрыто медицинской маской.

По данным местных СМИ, после произошедшего подростки скрылись. Отмечается, что пострадавший был нетрезвым, но агрессии по отношению к молодым людям не проявлял.

После того, как видео попало в соцсети, на ситуацию обратили внимание в СК РФ. По факту инцидента возбудили дело по статье о хулиганстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток избил юношу и оправдался защитой девочек.