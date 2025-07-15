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Подросток избил мужчину и выстрелил ему в лицо, пока сверстники снимали на видео

В Дзержинске подросток напал на мужчину и выстрелил ему в лицо пиротехникой
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Telegram-канал Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Подростки из Дзержинска издевались над мужчиной, снимая все происходящее на камеру. Об этом сообщает «Нижний Новгород Без цензуры».

Инцидент произошел на бульваре Химиков. По данным Telegram-канала, два подростка фиксировали происходящее, в тот момент как еще один находился в кадре.

На видео заметно, как юноша ударяет ногой в лицо сидевшего рядом с лавкой мужчину. Когда тот падает головой на асфальт, молодой человек стреляет ему в лицо петардой. При этом лицо подростка закрыто медицинской маской.

По данным местных СМИ, после произошедшего подростки скрылись. Отмечается, что пострадавший был нетрезвым, но агрессии по отношению к молодым людям не проявлял.

После того, как видео попало в соцсети, на ситуацию обратили внимание в СК РФ. По факту инцидента возбудили дело по статье о хулиганстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток избил юношу и оправдался защитой девочек.

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