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Экс-председатель совета директоров ФБК оштрафована за нарушение закона об иноагентах

Певчих в третий раз оштрафовали за нарушение законодательства об иноагентах
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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшего председателя совета директоров »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) в третий раз оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные судов Москвы.

Соответствующее решение 16 июля вынес Зеленоградский районный суд Москвы за непредставление информации об иноагентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Какая сумма штрафа ждет Певчих, не уточняется. Однако, согласно КоАП, ей может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Это уже третье нарушение законодательства об иноагентах со стороны женщины. В апреле этого года Таганский суд Москвы оштрафовал Певчих на 45 тыс. рублей за отсутствие упоминания в соцсетях информации о том, что она является иноагентом (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В июле прошлого года Зеленоградский суд штрафовал россиянку на 30 тыс. рублей за непредставление сведений об иноагенте (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, штраф по этому делу Певчих по состоянию на июль 2025 года не уплачен.

Ранее Мария Певчих предложила Дерипаске заключить мировое соглашение.

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