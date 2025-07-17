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Россиянин больше года переписывался со школьницей и заставил ее прислать интимные фото

Житель Воронежской области предстанет перед судом за переписку со школьницей
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Pixabay

Жителя Воронежской области будут судить за интимную переписку со школьницей из другого региона. Об этом говорится на сайте Калачеевского районного суда.

Из материалов дела следует, что 33-летнего жителя Калача обвинили в совершении преступления сексуального характера через мессенджер в отношении девочки из Архангельской области, которой еще не исполнилось 14 лет.

По версии следствия, зимой 2023 года мужчина стал переписываться с ребенком и отправлять ему фотографии интимного содержания. При этом взрослый, злоупотребляя беспомощным положением девочки, требовал, чтобы она присылала ему подобные снимки и видео.

С января 2023 по май 2024 года жертва отправила ему более 30 таких материалов. Теперь мужчину будут судить по статье 132 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Ранее педофил из Брянской области совращал детей в соцсетях, притворяясь девушкой.

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