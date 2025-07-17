Стеклянная бутылка упала на голову трехлетней девочке с 24 этажа дома в Москве

В Москве стеклянная бутылка упала на голову трехлетней девочке с 24 этажа

В Москве трехлетней девочке на голову упала стеклянная бутылка, сброшенная с балкона на 24 этаже дома. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел 5 мая около дома №1 на площади Белы Куна. Трехлетняя девочка шла с матерью, когда на ее голову упала бутылка, сброшенная с балкона 24-го этажа.

Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Вред, причиненный здоровью малолетней, оценили как тяжкий. Подробной информации о текущем состоянии девочки не поступало.

Установлено, что бутылка упала не случайно, а была сброшена с перегородки на балконе — 22-летний житель дома признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее в Чебоксарах в ребенка попала бутылка, которую неизвестные выбросили из окна.