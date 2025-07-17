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В Греции у пассажирского самолета при посадке лопнула шина шасси

CNN Greece: у пассажирского самолета при посадке в аэропорту Родоса лопнула шина
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги при посадке в аэропорту, расположенном на греческом острове Родос. Об этом сообщил телеканал CNN Greece.

Журналисты выяснили, что у воздушного судна во время приземления лопнула одна из шин шасси. В результате капитан принял решение остановить самолет на взлетно-посадочной полосе и оповестил о произошедшем диспетчеров. После этого он приступил к высадке пассажиров и членов экипажа.

«Несмотря на сбой, все процедуры прошли гладко», — говорится в материале.

Из него следует, что воздушное судно доставили в специально отведенную зону аэропорта Родоса. Здесь специалисты должны будут устранить полученные лайнером повреждения.

Всего на борту самолета находились около 150 пассажиров, подчеркивается в публикации.

14 июля у самолета, следовавшего из Лос-Анджелеса в Миннеаполис, прямо во время полета воспламенился двигатель. В тот момент на борту находились 166 человек.

На фоне произошедшего пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и вернулись в аэропорт вылета. Здесь воздушное судно встретили пожарные машины. Как сообщил телеканал CNN, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Великобритании разбился небольшой голландский самолет.

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