В РФ могут освободить трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку

В ГД внесли законопроект, отменяющий экзамен по русскому для трудовых мигрантов

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком для получения разрешения на работу. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно проекту, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в рамках правительственной квоты, не будут обязаны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства при оформлении разрешения на работу.

Отмечается, что эта мера позволит сократить временные и административные издержки при привлечении необходимых иностранных кадров, а также более эффективно удовлетворять потребности экономики страны.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение срока действия документа, подтверждающего владение русским языком, для специалистов в соответствии с утвержденным в Минтруда перечнем профессий. Инициатива обеспечит более плавную и последовательную языковую адаптацию мигрантов.

До этого на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект, который предполагает расширение перечня оснований для увольнения с работы мигрантов.

Ранее Минтруд назвал самые высокие зарплаты мигрантов.