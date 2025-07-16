Пенсионерка из Белгорода лишилась жилья и 8 млн рублей из-за мошенников

Пожилая жительница Белгорода стала жертвой мошенников, отдав им более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с 86-летней женщиной в течение нескольких месяцев. Весной один из них представился сотрудником Центробанка и рассказал о попытке похитить деньги со счетов россиянки. Чтобы спасти средства, пенсионерке нужно обналичить более двух миллионов и отдать им.

«Большую часть денег она передала в подъезде молодому человеку, которого к ней направили аферисты, а остальное перевела на предоставленные счета», – сообщается в публикации.

Некоторое время они убеждали женщину, что деньги вскоре вернут, однако летом какой-то недобросовестный риэлтор-аферист якобы выставил квартиру пенсионерки на продажу.

В результате россиянка сама продала жилье, деньги от сделки она отдала доставщику. Позже она оплатила «комиссию» в размере 300 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали обоих курьеров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в России мошенники начали использовать мусорные площадки для обмана граждан.