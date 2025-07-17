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В Госдуме предложили убрать часть турецких ресторанов с Арбата

Депутат ГД Милонов: часть турецких ресторанов с Арбата следует убрать
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Сергей Киселев/Агентство “Москва”

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение партии «Коммунистов России» ввести дополнительный налог для заведений общепита, которые предлагают блюда недружественных стран. По мнению парламентария, обратить внимание следует, в том числе, и на турецкие рестораны, которых в Москве «слишком много».

«Кухни и традиции различных народов не несут ничего плохого. В каждой стране можно найти немало хороших людей, которые хотели бы дружить с Россией. Перегибать палку не стоит. Но в то же время надо ввести определенные квоты и выгнать, например, с Арбата больше половины турецких ресторанов, поскольку этого слишком много», — сказал Милонов.

Он подчеркнул, что отечественным предпринимателям следует сосредоточиться на развитии русской кухни.

До этого Милонов призвал запретить показывать в фильмах бездетных женщин. По его мнению, молодые люди в России стали позже вступать в брак из-за «чудовищной инфантильности».

Ранее в Думе призвали лишить наград эмигрировавших артистов.

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