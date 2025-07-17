В Подмосковье мальчик чуть не лишился зрения из-за радиоуправляемого самолета

В Подмосковье 12-летний мальчик чуть не лишился зрения из-за радиоуправляемого самолета, прилетевшего ему в лицо. Об этом сообщает Детский центр им. Рошаля.

Инцидент произошел во время игры, когда радиоуправляемый самолет случайно врезался ребенку в лицо. В результате мальчик получил травму глаза с проникающим ранением роговицы. При этом в глазу оказались частицы краски от корпуса игрушки.

В ходе тридцатиминутной операции офтальмологи наложили три микрошва толщиной 0,02 миллиметра и установили защитную контактную линзу. Все инородные частицы были удалены. Врачи отмечают успешный исход операции — глаз сохранил зрительные функции, несмотря на временное раздражение от швов.

До этого такса вцепилась в лицо годовалой девочке под Саратовом и чуть не ослепила ее. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетней многочисленные травмы.

Ранее известная актриса чуть не лишилась зрения на стрельбище.