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Такса вцепилась в лицо годовалой девочке под Саратовом и чуть не ослепила ее

РЕН ТВ: под Саратовом такса вцепилась в лицо девочке и чуть не ослепила ее

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Shutterstock/FOTODOM

Под Саратовом годовалая девочка чуть не лишилась зрения из-за нападения соседской таксы. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 20 ноября в селе Ершовка, когда 21-летняя мать гуляла со своей годовалой дочерью. Когда они находились у дома на Дорожной улице, к ним подбежала такса, которая вцепилась в лицо ребенку и несколько раз укусила малолетнюю.

«Девочка едва не лишилась глаз – раны остались около глазниц», — рассказал источник телеканала.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки многочисленные травмы. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

Ранее собака напала на трех школьников, катавшихся с горки в Томске.

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