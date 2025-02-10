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Известная актриса чуть не лишилась зрения на стрельбище: «Получила пулю в глаз»

Актриса Кристи Карлсон Романо сообщила, что получила пулю в глаз на стрельбище
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MJT/AdMedia/Global Look Press

Известная американская актриса Кристи Карлсон Романо сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила пулю в глаз на стрельбище.

По словам Романо, она отправилась в тир вместе с супругом в день его рождения. Кто-то из другой компании «небезопасно выстрелил в неправильном направлении» и попал ей в лицо.

«Так что я получила пулю в глаз. Это было невесело», — заявила артистка.

Романо уточнила, что сейчас находится в безопасности. У нее небольшая рана под глазом, поскольку осколок от пули все «еще находится внутри». По словам знаменитости, его не стали удалять из-за опасности лишиться зрения.

«Я очень благодарна сотрудникам службы спасения. Они супергерои, которые заботятся о нас в самые отчаянные времена», — подытожила Романо.

В 2021 году во время съемок «Ржачины» американский актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Ранее сообщалось, что известный каскадер пробил череп во время съемок.

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