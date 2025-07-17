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В Калининградской области завершили работы по восстановлению электроснабжения

В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии
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Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области после аварии на Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) завершены. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10:40 (11:40 мск. — «Газета.Ru») все были подключены», — говорится в публикации.

Беспрозванных добавил, что если у кого-то из жителей сохраняются проблемы с электроснабжением, нужно обращаться в диспетчерские службы «Россетей».

До этого в пресс-службе филиала «Калининградской ТЭЦ-2» рассказали, что отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС было вызвано внешним коротким замыканием. Причины технологического сбоя выясняются.

Из-за аварии на объекте отключились четыре энергоблока. В результате несколько районов Калининградской области остались без электричества.

Ранее в ЛНР восстановили электроснабжение для 104 тысяч потребителей.

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