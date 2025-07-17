Арест экс-замглавы Минобороны продлили до конца лета

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста экс-замглавы министерства обороны России генералу армии Павлу Попову до 30 августа, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве и нескольких других преступлениях. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Уточняется, что решение о продлении меры пресечения рассмотрели в закрытом режиме и в отсутствие Попова из-за его госпитализации.

«Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа», — указано в судебном постановлении.

Защита обвиняемого заявила ТАСС, что обжалует это решение.

Минобороны России призвало взыскать 18 млн руб. с Павла Попова, генерал-майора Владимира Шестерова и экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова.

В Главной военной прокуратуре считают Попова создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги мужчина построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее бывший директор парка «Патриот» признал вину в мошенничестве.