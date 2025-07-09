В РПЦ не согласились со словами протоиерея о «дохлых и развратных бабах»

Кипшидзе: в РПЦ не согласны с позицией протоиерея, критиковавшего женщин

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что «бабы стали дохлые, трусливые и развратные». Замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Газете.Ru», что в организации позицию священника не разделяют.

«Мы не можем согласиться с мизогиническим пафосом отца Андрея. Дело не только в форме его обличений, которая носит пограничный характер, но и в том, что в кризисе деторождения мужчины и женщины «виноваты» совершенно равным образом», — сказал он.

Кипшидзе подчеркнул, что для преодоления демографического кризиса нужно действовать сообща, а не искать крайнего.

До этого протоиерей Андрей Ткачев сопоставил историческую роль семьи с современными тенденциями, отметив резкое снижение рождаемости. Он заявил, что женщины «стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

Ранее в РПЦ призвали ввести уголовную ответственность для отмечающих день Ивана Купалы.