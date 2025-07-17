На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач развеяла популярные мифы о здоровье зубов

Врач Магомедгазиева: молочные зубы нуждаются в лечении
true
true
true
close
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что молочные зубы не нуждаются в лечении, является одним из самых главных мифов в стоматологии. Об этом «Пятому каналу» рассказала стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева.

По ее словам, такие зубы имеют корневую систему, состояние которой влияет на коренные в будущем, поэтому они нуждаются в лечении. Заблуждением является и то, что можно не чистить зубы и не посещать стоматолога, потому что невыявленный вовремя кариес может привести к осложнениям. Врач добавила, что отбеливание зубов не повреждает эмаль, как считают многие, поскольку современные методы отбеливания безопасны.

«А если мы говорим про домашние варианты: сода, лимон, соль, то их очень опасно применять, потому они и вредят нам. Будет хроническая травма эмали, и повысится чувствительность. Самые лучшие домашние отбеливания это специальные капы на заказ с нанесением гель для отбеливания в домашних условиях», — добавила Магомедгазиева.

До этого Марьям Магомедгазиева говорила, что в России детям до трех лет, согласно закону, лечение зубов проводят только под общим наркозом. Медик напомнила, что наркоз — это более глубокое состояние, при котором пациент погружается в сон и никак не реагирует на внешние раздражители. Седация представляет собой введение препаратов, направленных на расслабление и снижение тревожности. Во время нее ребенок остается в сознании и взаимодействует со специалистом.

Ранее были названы ошибки проведения анестезии в стоматологии, которые могут привести к коме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами