Врач развеяла популярные мифы о здоровье зубов

Мнение о том, что молочные зубы не нуждаются в лечении, является одним из самых главных мифов в стоматологии. Об этом «Пятому каналу» рассказала стоматолог общей практики Марьям Магомедгазиева.

По ее словам, такие зубы имеют корневую систему, состояние которой влияет на коренные в будущем, поэтому они нуждаются в лечении. Заблуждением является и то, что можно не чистить зубы и не посещать стоматолога, потому что невыявленный вовремя кариес может привести к осложнениям. Врач добавила, что отбеливание зубов не повреждает эмаль, как считают многие, поскольку современные методы отбеливания безопасны.

«А если мы говорим про домашние варианты: сода, лимон, соль, то их очень опасно применять, потому они и вредят нам. Будет хроническая травма эмали, и повысится чувствительность. Самые лучшие домашние отбеливания это специальные капы на заказ с нанесением гель для отбеливания в домашних условиях», — добавила Магомедгазиева.

До этого Марьям Магомедгазиева говорила, что в России детям до трех лет, согласно закону, лечение зубов проводят только под общим наркозом. Медик напомнила, что наркоз — это более глубокое состояние, при котором пациент погружается в сон и никак не реагирует на внешние раздражители. Седация представляет собой введение препаратов, направленных на расслабление и снижение тревожности. Во время нее ребенок остается в сознании и взаимодействует со специалистом.

Ранее были названы ошибки проведения анестезии в стоматологии, которые могут привести к коме.