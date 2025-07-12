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Названы ошибки проведения анестезии в стоматологии, которые могут привести к коме

Врач Еремин: общий наркоз в стоматологии без анестезиолога может привести к смерти
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Неквалифицированное проведение общего наркоза при стоматологических вмешательствах без анестезиолога может привести к передозировке и тяжелым осложнениям, вплоть до смерти, рассказал «Газете.Ru» доцент, заместитель директора по медицинской работе Института стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Дмитрий Еремин.

В Красноярске врача-анестезиолога стоматологической клиники обвиняют в смерти семилетнего пациента. Мальчик погиб во время лечения зубов под общим наркозом. Подобный случай произошел и в Подмосковье: в Одинцовской клинике во время проведения стоматологических процедур под наркозом погиб из-за отека легких четырехлетний мальчик.

«Выбор анестезии должен соответствовать объему вмешательства, состоянию пациента и наличию сопутствующих заболеваний. Перед приемом пациент должен заполнить «анкету пациента», где сообщает о сопутствующих заболеваниях, а также о лекарственной непереносимости. Если пациенту проводят внутривенную анестезию или наркоз, то перед процедурой желательно назначить анализы (ОАК, ОАМ), ЭКГ и осмотр. Анестезиолог определяет метод проведения анестезии и дозировку препаратов, согласовывая действия со стоматологом. Во время седации необходим мониторинг жизненных показателей (ЧСС, сатурация и др.). Однако не все клиники оснащены должным оборудованием, а процедуры иногда проводят без анестезиолога, что повышает риски возможных осложнений, как в случае с погибшими мальчиками», – рассказал врач.

Для проведения анестезии клиника должна иметь лицензию, соответствующее оборудование и штатного анестезиолога-реаниматолога и другой персонал, согласно стандарту оснащения.

«На практике некоторые учреждения экономят на специалистах и оснащении, формально соблюдая требования. Это опасно, так как при осложнениях может не оказаться нужного оборудования или инструментария и специалиста. При неполном анамнезе, даже при ингаляционном наркозе, возможны тяжелые последствия, включая сердечную недостаточность. Отсутствие контроля со стороны анестезиолога увеличивает риск трагедий, особенно у детей и пожилых. Это группа высокого риска», – дополнил врач.

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