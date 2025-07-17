Оставшаяся инвалидом женщина хочет подать в суд на жениха, который ее бросил

SCMP: китаянка хочет подать в суд на жениха, который ее бросил из-за инвалидности

Оставшаяся инвалидом женщина из Китая хочет подать в суд на жениха, который её бросил, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошёл в провинции Ганьсу, когда пара отправилась к местному водохранилищу. За рулём находился 27-летний Чжан, его пассажиркой была девушка по фамилии Бай. По данным полиции, водитель отвлекся при повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком, также задев ещё одно легковое авто.

В результате аварии у девушки диагностировали повреждение спинного мозга и множественные переломы, приведшие к полной утрате подвижности. Врачи сообщили, что она останется инвалидом на всю жизнь.

Ранее пара планировала обручиться в этом году и купить совместный дом. Поначалу семья Чжана пообещала взять на себя ответственность за лечение и дальнейший уход. Однако вскоре жених и его родные прекратили все контакты, перестали отвечать на звонки и даже перестали финансировать лечение.

На данный момент Бай столкнулась с непосильным бременем: лечение уже обошлось в $42 тысячи, а предстоящие операции потребуют ещё такую же сумму. Её собственные сбережения исчерпаны, а родители — фермеры без стабильного дохода — не могут обеспечить ей долгосрочное содержание.

Юристы советуют потерпевшей подать судебный иск против экс-бойфренда, поскольку он несёт основную ответственность за аварию. Согласно китайскому законодательству, он обязан компенсировать ущерб здоровью.

«Даже если он скрывается, можно добиться принудительного исполнения решения через арест имущества», — отметил адвокат Чжан Юнхуэй.

Сейчас китаянка продолжает лечение и готовится к судебному процессу, надеясь получить средства для восстановления и достойного существования.

Ранее китаянка вышла замуж за мужчину через 14 месяцев после того, как он сбил ее на машине.