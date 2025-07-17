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В Госдуме предложили лишить «тожероссиян» поддержки в сфере демографии

Депутат Матвеев призвал стимулировать рождаемость только вымирающих народов РФ
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В Госдуме предложили изменить подход к политике стимулирования рождаемости и поддерживать только те народы России, которые находятся на грани вымирания. С таким призывом выступил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Главным критерием распределения помощи в демографической сфере Матвеев назвал фактор востребованности такой поддержки. Он считает, что таким образом «все встанет на свои места», и льготы будут получать только те, кто в них нуждается.

«То есть мы помогаем с рождаемостью тем народам, у кого она падает, а тем, у какого она и так растет, нет. Но тогда нужно будет народы и национальности сделать субъектами права», — написал парламентарий.

По его словам, такая мера позволила бы начать бороться с вымиранием русских, татар и бурятов. При этом «тожероссияне», к которым депутат отнес мигрантов, остались бы «за бортом», так как их численность и так растет. Депутат добавил, что в этом случае встает вопрос о дискриминации по национальному признаку, обойти который пока не представляется возможным.

До этого в Общественной палате РФ призвали сократить срок обучения в школах до 8–10 лет, чтобы россияне раньше начали заводить детей. По мнению главы комиссии по демографии Сергея Рыбальченко, сделать это можно «без потери качества» образования. При этом, он считает, что такие меры в перспективе помогут улучшить демографическую ситуацию в России.

В Госдуме заявили, что связи между созданием семьи и сроком обучения нет, а общий уровень развития школьников «и без того снижен». А в профсоюзе учителей назвали инициативу Рыбальченко «скатыванием к примитивности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил меры поддержки рождаемости в России.

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