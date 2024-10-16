На Ставрополье в кабинете больницы, где находился ребенок, обрушился потолок

На Ставрополье прием у врача закончился обрушением потолка в кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал «Ставропольский репортер».

Инцидент произошел в детской поликлинике села Дивного. На кадрах с места инцидента заметно, что плиты с потолка и куски штукатурки обрушились на стол педиатра, некоторые из них попали и на столик, куда кладут ребенка. Что стало причиной произошедшего, неизвестно.

В ролике очевидец уточняет, что в момент инцидента в кабинете педиатра была мать с ребенком.

В беседе с ИА Stavropol.Media представители регионального минздрава рассказали, что поликлинику ремонтировали несколько лет назад.

«Подрядчик уже оповещен. Сегодня будет определен масштаб и начат ремонт», – поделились в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что во время инцидента никто не пострадал.

Подобный случай произошел в столовой Второй Санкт-Петербургской гимназии, которую возвели в XIX веке. Сначала дети заметили, как с потолка начали сыпаться части плитки, некоторые упали на столы. После произошедшего школьников эвакуировали.

Ранее из-за ливня в Петербурге обрушился потолок в женской раздевалке фитнес-центра.