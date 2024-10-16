На Ставрополье в кабинете больницы, где находился ребенок, обрушился потолок

На Ставрополье прием у врача закончился обрушением потолка в кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал «Ставропольский репортер».
Инцидент произошел в детской поликлинике села Дивного. На кадрах с места инцидента заметно, что плиты с потолка и куски штукатурки обрушились на стол педиатра, некоторые из них попали и на столик, куда кладут ребенка. Что стало причиной произошедшего, неизвестно.
В ролике очевидец уточняет, что в момент инцидента в кабинете педиатра была мать с ребенком.
В беседе с ИА Stavropol.Media представители регионального минздрава рассказали, что поликлинику ремонтировали несколько лет назад.
«Подрядчик уже оповещен. Сегодня будет определен масштаб и начат ремонт», – поделились в ведомстве.
В ведомстве также добавили, что во время инцидента никто не пострадал.
Подобный случай произошел в столовой Второй Санкт-Петербургской гимназии, которую возвели в XIX веке. Сначала дети заметили, как с потолка начали сыпаться части плитки, некоторые упали на столы. После произошедшего школьников эвакуировали.
Ранее из-за ливня в Петербурге обрушился потолок в женской раздевалке фитнес-центра.