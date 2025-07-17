В РСТ проверят данные о россиянах, отдыхающих в отеле с видом на военную базу в Египте

РСТ проверит данные о россиянах, отдыхающих рядом с военной базой в Египте

Российский союз туриндустрии (РСТ) проверит информацию о том, что российских туристов поселили в отель Египта с видом на военную базу и запретили купаться. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу объединения.

«Российский союз туриндустрии проверяет информацию о размещении российских туристов в отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa курорта Шарм-эш-Шейха», — сообщили представители организации.

Там добавили, что сотрудники РСТ уже связались с туроператорами, чтобы уточнить все детали инцидента.

17 июля Telegram-канал SHOT писал, что в Египте российских туристов поселили в отель с видом на военную базу, запретили купаться и пригрозили стрельбой. Отдыхающие рассказали, что их заселили в пятизвездочный отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе, однако россиян никто не предупредил о том, что рядом с ним находится военная база.

Теперь туристы вынуждены наблюдать за армейской жизнью вместо отдыха. Каждый день они просыпаются вместе с ротой, которую будят ранним утром, а во время стрельб вокруг раздаются громкие звуки. Кроме того, туристам запрещено купаться в море и находиться на пляже рядом с отелем, расположенном в 700 метрах от базы.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный отель в Египте без предупреждения.