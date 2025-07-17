Очевидцы рассказали о прорыве трубы с кипятком в центре Москвы

В центре Москвы прорвало трубу с горячей водой, территорию на месте огородили, никого не пускают. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца.

По его словам, инцидент произошел в Мещанском районе, на улице Пушечной, во время работ. Он уточнил, что поломка находится за стеной, поэтому оценить ее масштаб пока нельзя.

Накануне в Москве пятиметровый фонтан кипятка рванул из земли в Измайлово. В результате улицу перекрыли. Остановить фонтан кипятка пока не удалось. На размещенных кадрах видно, что в Измайлово полностью затопило дорогу, где припаркованы автомобили.

Впоследствии Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК») сообщила «Газете.Ru», что на данном участке проводились гидравлические испытания. В организации уточнили, что их задача как раз и заключается в выявлении потенциально ненадежных участков трубопроводов. Утечка была обнаружена, подача воды отключена дежурной бригадой на месте работ, будет проведен ремонт для подготовки теплосети к зимнему отопительному периоду. Температура воды не превышает 40 градусов, поскольку участок был выведен из работы сутки назад для расхолаживания.

Ранее сообщалось, что москвичка выплеснула кипяток в лицо коллеге из-за затяжного конфликта в офисе.