На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятиметровый фонтан кипятка рванул из асфальта в Москве и попал на видео

На видео попал пятиметровый фонтан кипятка, который рванул из земли в Измайлово
true
true
true

В Москве кипяток рванул из земли в Измайлово. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Пятиметровый фонтан кипятка рванул из земли в Измайлово, сообщает наш источник», — говорится в публикации.

В результате улицу в Измайлово перекрыли. Остановить фонтан кипятка пока не удалось.

На размещенных кадрах видно, что в Измайлово полностью затопило дорогу, где припаркованы автомобили.

До этого кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро «Молодежная» в Москве.

«Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве. Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами