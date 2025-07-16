Пятиметровый фонтан кипятка рванул из асфальта в Москве и попал на видео

На видео попал пятиметровый фонтан кипятка, который рванул из земли в Измайлово

В Москве кипяток рванул из земли в Измайлово. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Пятиметровый фонтан кипятка рванул из земли в Измайлово, сообщает наш источник», — говорится в публикации.

В результате улицу в Измайлово перекрыли. Остановить фонтан кипятка пока не удалось.

На размещенных кадрах видно, что в Измайлово полностью затопило дорогу, где припаркованы автомобили.

До этого кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро «Молодежная» в Москве.

«Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве. Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве затопило Перовское шоссе.