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В России усилят ответственность за подделку молочных продуктов

Госдума ужесточит ответственность за подделку молочных продуктов
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Sergei Karpukhin/Reuters

Российские профильные ведомства к осени текущего года представят в Государственную думу предложения по усилению санкций за фальсификацию молочной продукции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что рост доли таких товаров связан с дефицитом молочного жира, который производители заменяют растительным.

Среди возможных мер, которые предложат ведомства, — оборотные штрафы и уничтожение фальсификата за счет владельца продукции. В Роскачестве поддержали идеи, влияющие на финансовую выгоду нарушителей.

По данным «Союзмолока», сегодня доля фальсификата на российском рынке составляет около 5%, но в последние два года показатель растет из-за нехватки сырья. Проблема особенно актуальна в сегментах общественного питания и государственного заказа, где ключевым критерием остается невысокая цена.

Ранее сообщалось, что Роскачество нашло кишечную палочку в сыре с белой плесенью.

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