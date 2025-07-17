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Роскачество нашло кишечную палочку в сыре с белой плесенью

Роскачество выявило кишечную палочку в сыре бри нескольких российских марок
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IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA/Global Look Press

Роскачество выявило кишечную палочку в сыре бри с белой плесенью брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня». Об этом ТАСС сообщили в организации.

Как рассказали в Роскачестве наличие в сыре этой условно-патогенной бактерии недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм. Кроме того, эксперты также обнаружили нарушения в маркировке некоторых сыров. Например, французский сыр Fromager d«Affinos Excellence продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере.

В семи образцах не была указана плесень Geotrichum candidum, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. Это безопасный ингредиент, отметили в Роскачестве, но его сокрытие противоречит требованиям законодательства. В сырах Schonfeld и Treville эксперты обнаружили разницу между фактическим и заявленным содержанием белка и жира.

При этом, ни в одном из исследованных образцов не было обнаружено признаков фальсификации: вся продукция изготовлена из настоящего молока, без антибиотиков, консервантов и опасных добавок, подчеркнули в организации.

Отмечается, что всего эксперты исследовали сыр Бри с белой плесенью 20 торговых марок.

В мае Россельхознадзор обнаружил в брянском сыре «Стародубский» лекарство от глистов. Кроме того, в продукте была обнаружена трансглутаминаза, известная как «мясной клей», использование которой в пищевой промышленности запрещено.

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