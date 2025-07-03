Заставлял мочиться в рот и устраивал куколд-сессии: в чем виновен рэпер Пи Дидди

В Нью-Йорке закончился суд над рэпером Пи Дидди, которого обвиняли в преступном сговоре и принуждении к проституции. Присяжные сочли его невиновным по этим пунктам: продюсер ждет приговора по двум обвинениям из пяти — по поводу транспортировки людей для проституции. Рэперу больше не грозит пожизненное лишение свободы, решение суда будет вынесено лишь в октябре. «Газета.Ru» — о том, как судили Пи Дидди, и его жутких деяниях.

Рэпер и музыкальный продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) ожидает решения суда. Слушания по его делу окончены — присяжные после продолжительной дискуссии вынесли вердикт, признав его виновным по двум обвинениям из пяти предъявленных. Они сочли, что рэпер виновен в перевозке людей для занятия проституцией в отношении своих бывших девушек — рэперши Кэсси Вентуры и женщины, появившейся в суде под именем Джейн. По трем другим пунктам — секс-торговле в отношении Кэсси Вентуры и Джейн и преступном сговоре — Комбс был признан невиновным.

После вердикта присяжных адвокаты Шона Комбса потребовали, чтобы его выпустили под залог в $1 млн — на время, пока суд будет обдумывать приговор. Они мотивировали это тем, что это первая судимость продюсера и в своем доме в Майами он не будет представлять опасности. Защитники Пи Дидди предложили разрешить ему выезжать только в районы Флориды, Калифорнию, Нью-Йорк и Нью-Джерси, изъять паспорт и обязать сдавать анализы на наркотики по любому требованию суда. Однако судья Арун Субраманьян отклонил это предложение. Пи Дидди останется под стражей и будет дожидаться решения суда. Его обнародуют лишь 3 октября.

За что судили Пи Дидди

Изначально в судебных документах в качестве жертв рэпера значились четыре человека, однако сторона обвинения сосредоточилась на двух пострадавших — это Кэсси Вентура, которая состояла в отношениях с Пи Дидди с 2007-го по 2018 год, и женщина под псевдонимом Джейн. Их, как заявляла прокуратура, использовали во время оргий рэпера против их согласия. Организацию этих «мероприятий», включавшую аренду помещений и трансфер, сторона обвинения считала эквивалентной преступному сговору — однако присяжные с прокурорами не согласились.

Уже в первые дни процесса суд услышал шокирующие подробности издевательств над Кэсси Вентурой от самой пострадавшей, которая находилась в третьем триместре беременности (она родила ребенка через две недели после появления в суде), и от прокурора Эмили Джонсон.

В первый же день Джонсон рассказала, что Комбс регулярно избивал Вентуру по малейшему поводу — если она слишком долго была в ванной или не отвечала на звонок.

Она также описала случай, когда Комбс заставил секс-работника помочиться девушке в рот, чтобы она почувствовала, что задыхается.

В то же время девушка по имени Джейн, которая начала встречаться с Пи Дидди в 2020-м, под принуждением участвовала в его оргиях, во время которых ее накачивали наркотиками. Она также подвергалась избиениям.

Кэсси Вентура, выступившая в суде на второй, третий и четвертый день процесса, призналась, что в первые годы их отношений Пи Дидди проявлял склонность к физическому насилию и предлагал странные сексуальные эксперименты — чтобы она при нем занималась сексом с другим мужчиной. По словам женщины, она не могла отказаться, поскольку рэпер, будучи ее продюсером, контролировал всю ее жизнь. На участие в оргии — пресловутой «freak-off» — в первый раз она согласилась, чтобы «порадовать» рэпера. Ей тогда было 22 года. Впоследствии она была вовлечена в организацию мероприятий — в частности, поиск секс-работников. Для того, чтобы отстраняться от происходящего, она принимала наркотики — позже ей пришлось лечиться от зависимости.

За три дня свидетельств в суде Кэсси Вентуре пришлось также посмотреть видео с собственным избиением и ответить на вопросы стороны защиты, заявлявшей, что она добровольно участвовала в оргиях. Вентура признала, что действительно в начале отношений была влюблена в рэпера, особенно в его «настоящую личность».

В суде также выступили мать Кэсси Вентуры, ее бывшая подруга, визажистка и другие свидетели, подтвердившие, что она терпела физическое насилие в отношениях с Комбсом. При этом секс-работник, участвовавший с ней в оргиях, заявил, что не замечал, что она испытывает дискомфорт.

Детское масло и порошок

Поскольку оргии Пи Дидди проходили в гостиничных номерах, в суде выступили сотрудники отелей — так, на девятый день процесса была обнародована служебная записка L'Ermitage Hotel в Беверли-Хиллз с инструкциями по уборке его номера. Сотрудников просили побрызгать освежителем воздуха на этаже, предупреждали, что гость всегда разбрызгивает повсюду горячий воск и использует много масла, поэтому убирать комнату не нужно, пока он окончательно не съедет.

Что именно можно было найти в номерах, которые снимал Пи Дидди, известно благодаря отчету полицейских, обыскивавших комнату отеля Park Hyatt, в которой он жил при аресте. Детское масло в огромных количествах, бутылка клоназепама — лекарства, применяющегося при панических атаках и эпилепсии, — и пакеты с порошками, которые оказались наркотиками. Все это было приобщено к делу.

О чем рассказывала Джейн

Женщина, выступавшая в суде под именем Джейн, как выяснилось, состояла в отношениях с Пи Дидди три года — ровно до того момента, когда его арестовали в нью-йоркском отеле в сентябре 2024-го. В суде она заявила, что участвовала в сексуальных «марафонах», которые могли длиться до недели, поскольку хотела быть с Комбсом, а тот оказывал на нее эмоциональное давление.

Она утверждала, что «ночи в отелях» казались ей особенной частью отношений с любимым человеком и она «правда хотела просто примириться с этими вещами, поскольку если можно быть для своего партнера отдушиной, то надо быть». По словам женщины, со временем она поняла, что участвует в «куколд-практиках», в которых мужчина получает удовольствие, наблюдая, как «получает удовольствие его женщина».

В суде Джейн призналась, что теперь сожалеет о таком образе жизни и испытывает возмущение от того, что Шон Комбс вовлек ее в эти практики.

Как начался суд над Пи Дидди

Процесс по делу Пи Дидди начался 5 мая 2025 года в здании Федерального суда Южного округа Нью-Йорка, расположенном на Манхэттене. Присяжных старались выбирать таким образом, чтобы они вынесли непредвзятое решение. По просьбе адвокатов Комбса, в анкету были включены вопросы, касающихся их взглядов на секс, наркотики, алкоголь и проявления насилия. «Во время процесса будут рассматриваться темы от природы чувствительные и интимные. Поскольку многим людям неудобно говорить об этих вопросах публично, они будут откровенны, если смогут написать о них в анкете», — объясняли адвокаты рэпера свою просьбу в обращении к суду.

Анкеты заполнили сотни потенциальных присяжных — из них были отобраны 150 человек, которые прошли личные собеседования с судьей. Во время беседы их, в частности, спрашивали, смотрели ли они документальные фильмы о Пи Дидди. На этой основе были отобраны финальные 12 человек.

По существу дело начали слушать 12 мая.

close Рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) Evan Agostini/Invision/AP

В чем обвиняли Пи Дидди

В сентябре 2024 года — на момент ареста — Комбсу предъявили три уголовных обвинения: ему инкриминировали преступный сговор, секс-торговлю и перевозку людей для их занятий проституцией. В обвинительном заключении говорилось, что рэпер «применял насилие и угрозы, а также принуждал женщин и свое окружение к удовлетворению своих сексуальных желаний, защите собственной репутацию и сокрытию деяний». При этом федеральный судья разъяснял, что с 2008-го по 2024 год рэпер возглавлял «бандитский сговор, направленный на секс-торговлю, принуждения к труду, похищение людей, поджоги, взяточничество и противодействие правосудию».

В апреле 2025 года к трем обвинениям прибавилось еще два — тоже в секс-торговле и транспортировке людей с целью вовлечения в проституцию. Прокуроры также утверждают, что криминальную организацию Комбс сформировал еще в 2004-м.

Как полагала сторона обвинения, Шон Комбс принуждал как минимум трех женщин к сексу с ним, а также секс-работниками во время так называемых «freak-offs» — многодневных оргий, где жертв накачивали наркотиками, чтобы те были более послушны. Кроме того, рэпера обвиняли в том, что он записывал происходящее на видео, а также манипулировал жертвами при помощи обещаний карьерных и финансовых успехов или, наоборот, угроз.

В судебных документах люди, пострадавшие от действий Комбса, значились как Жертва-1, Жертва-2, Жертва-3 и Жертва-4. Причем последний человек — это бывший работник (или работница) Пи Дидди, которого принуждали трудиться.

Предполагалось, что свидетелями в суде выступят все четыре жертвы, причем трое из них — за исключением Кэсси Вентуры — будут давать показания под псевдонимами. В итоге дело свелось к двум пострадавшим.

Кстати, именно с Вентуры, известной как рэп-исполнительница Кэсси, началось расследование в отношении музыканта: в 2023 году она подала иск против Комбса, обвинив его в изнасиловании, имевшем место в 2018-м, а также систематическом физическом и эмоциональном насилии на протяжении десяти лет их отношений. Днем позже, правда, дело было улажено.

Однако в мае 2024-го в сеть просочилось старое видео с камеры наблюдений отеля, на котором отчетливо видно, как Пи Дидди тащит Вентуру по коридору и пинает ее. Музыкант публично принес свои извинения пострадавшей, но ролик стал поводом для расследования и одним из аргументов обвинения в суде.

Помимо обвинений в уголовных преступлениях, которые предъявило Комбсу государство, против музыканта также подано множество гражданских исков — их насчитывается более 60. Во время процесса обвинения в сексуальных домогательствах, не относившиеся к делу, не рассматривались.

close Шон Комбс (Пи Дидди), 2009 год CAM GRIFFITH/ANT GRIFFITH/bauergriffinonline.

Как защищался Пи Дидди

Рэпер с самого начала отказался признать вину — он отверг все обвинения в принуждении к сексу и проституции и настаивал на то, что в связь с ним люди вступали добровольно. Об этом говорили и его адвокаты: они утверждали, что Комбс никого не склонял к сексу насильно, а вел «свингерский» образ жизни и считал, что это вполне приемлемо.

При этом они не отрицали, что Пи Дидди склонен к домашнему насилию — это подтверждал ролик с избиением Кэсси Вентуры, многократно показанный в суде.

Также защитники признавали, что рэпер склонен к злоупотреблению алкоголем и веществами, «как многие знаменитости». Однако они настаивали: личные недостатки Комбса не позволяют сделать вывод о том, что он стал главой преступной группировки и занимался секс-торговлей.

Еще в сентябре 2024-го, после ареста Пи Дидди, один из его адвокатов Марк Аньифило заявил, что музыкант будет «бороться до конца», что он не боится обвинений и «с нетерпением ждет возможности очистить свое имя». «Рано или поздно все увидят, что он невиновен», — цитировало Аньифило Sky News. После решения присяжных Пи Дидди прошептал Аньифило «спасибо» в суде и обнимал другую свою защитницу, Тени Герагос.

В феврале этого года юристы Шона Комбса подали жалобу в суд, обвинив прокуратуру в расизме. Они заявили, что рэпера выбрали в качестве подсудимого, потому что он «влиятельный черный мужчина». Адвокаты потребовали снять обвинения в транспортировке людей с целью вовлечения в проституцию, поскольку аналогичные деяния не инкриминируют белым людям.

«Это дело во многом беспрецедентно, но, возможно, самое заметное — и самое тревожное — это то, что ни один белый человек ни разу не становился фигурантом расследования, даже отдаленно напоминающего это», — заявляли юристы. Они также приводили огромный список заслуг Пи Дидди как музыканта и филантропа.

Согласно заявлению защитников Пи Дидди, правительство США выдвинуло обвинения в перевозке людей для занятия проституцией с опорой на «Акт о транспортировке белых рабов», принятый в 1910 году, — он криминализировал перемещение «любой женщины или девушки с целью проституции или развратных действий». По их мнению, этот законодательный документ был использован, поскольку Комбс, предположительно, приглашал секс-работников из других штатов. «Ни один другой человек, и уж точно ни один белый человек, ранее не был судим по «Акту о транспортировке белых рабов» за то, что нанял мужчину-эскортника из другого штата», — заявили адвокаты.

Однако именно по этому акту его и признали виновным — в двух случаях.

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