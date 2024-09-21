Врач предупредил, что прикус может испортить осанку у ребенка

Неправильный прикус может стать причиной искривления позвоночника у ребенка, рассказал «Газете.Ru» детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов.

«На формирование патологического прикуса с первого дня жизни оказывают негативное влияние ошибки при грудном вскармливании, чрезмерное использование пустышки и другие факторы», — объяснил эксперт.

Вместе с этим у детей часто развивается нарушение носового дыхания: при нем язык, который в нормальном положении должен быть прижат к небу, опускается вниз, что еще сильнее усугубляет ортодонтические проблемы.

«Когда мы делаем вдох, то воздух через нос проходит вниз по ротоглотке, и в итоге попадает в легкие. Если малыш не в состоянии дышать как полагается, у него аллергический ринит или аденоиды, то организм адаптируется. Тонус языка снижается, а челюстно-лицевые мышцы расслабляются, чтобы рот приоткрылся», — сказал Крылов.

Но возникает другая проблема: при опущении языка дыхательные пути перекрываются в области ротоглотки. Организм начинает формировать новый защитный механизм: появляется протракция или, как говорят в народе, синдром «компьютерной шеи». При этом положении голова всегда немного вытянута вперед, поскольку таким образом можно сделать более глубокий вдох.

«Из-за этого происходит перестройка всего опорно-двигательного аппарата: вес головы дает нагрузку на шейный отдел позвоночника. И чем сильнее наклон вперед, тем больше дисбаланс. Чтобы это компенсировать, появляются прогибы в груди, мышцы поясницы находятся в постоянном напряжении, а живота — наоборот, расслабляются», — пояснил врач.

В результате у ребенка формируется S-образная осанка.

Неправильное положение языка — не единственная причина развития патологии прикуса. Однако все проблемы, которые провоцируют сужение дыхательных путей, автоматически влекут за собой изменения в опорно-двигательном аппарате.

Поэтому важно следить за здоровьем ребенка с детства, добавляет эксперт. Прикус не наследуется от родителей — у малыша может быть лишь генетическая предрасположенность. Она не разовьется, если не будет провоцирующих факторов, резюмировал он.

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