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Врач рассказал, что может вызвать частые простуды

Daily Mirror: хронический стресс может быть причиной частых простуд
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Хронический стресс ослабляет иммунитет, ускоряет старение клеток и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредил врач общей практики Амир Хан в интервью изданию Daily Mirror.

По словам медика, сам по себе стресс — не враг: кратковременная мобилизация организма помогает человеку выживать в сложных ситуациях. Но если состояние повышенной тревожности становится постоянным, в организме начинают происходить «сбои». Проблемы накапливаются незаметно, но со временем могут привести к серьезным нарушениям.

По словам эксперта, в первую очередь стресс затрагивает иммунную систему.

«На фоне хронического стресса люди чаще простужаются, у них дольше заживают раны. Негативно реагирует и мозг: уменьшается объем гиппокампа — зоны, отвечающей за память и обучение», — рассказал врач.

Сердечно-сосудистая система при стрессе также страдает. Доктор Хан объяснил, что вырабатывающиеся при стрессе гормоны — кортизол и адреналин — сужают сосуды и заставляют сердце работать в усиленном режиме. Это повышает риск гипертонии и других патологий.

Кроме того, хронический стресс влияет на пищеварение и усвоение питательных веществ. При длительном воздействии могут возникать тошнота, вздутие живота и другие признаки дисфункции кишечника.

Чтобы не допустить перехода стресса в хроническую форму, Амир Хан рекомендует больше двигаться, гулять на свежем воздухе, высыпаться, практиковать медитацию и поддерживать тесный контакт с близкими.

Ранее врач объяснила, почему чеснок бесполезен в борьбе с простудой.

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