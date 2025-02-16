Психолог призвала не бояться служебных романов

Согласно статистике, в среднем у 41% людей был служебный роман, и 18% из них привели к браку. Однако это не отменяет того, что романы на работе у многих сопровождаются большим количеством предрассудков и опасений. Какие плюсы и минусы есть у служебных романов, «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко.

Первый плюс служебных романов – получение поддержки и понимания.

«Работа занимает значительную часть нашей жизни, и многие события, переживания, успехи связаны именно с рабочим временем. Если человек работает с вами в одной компании, то он поймет профессиональный юмор, ваши профессиональные сложности, а может и разделит общую цель — компании стараются объединять людей с одинаковыми ценностями. Происходит словно разговор на одном языке, что способствует более глубокому уровню доверия и поддержки», — объяснила она.

Второй плюс укрепление командного духа.

«Влюбленные люди, при условии здоровых отношений, могут вдохновлять друг друга. Когда нас захватывает любовь, активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за логическое мышление, рациональность и точность, снижается. Именно поэтому влюбленным часто препятствия кажутся незначительными, а любые трудности — преодолимыми. Также счастливые люди заряжают и других людей в команде, что создает более благоприятные условия труда», — отметила психолог.

Третий плюс повышение мотивации и продуктивности. Желание выглядеть лучше в глазах любимого человека может стать мощным стимулом для личностного и профессионального роста. Служебный роман может побудить к новым достижениям, повышению квалификации и более активному участию в жизни компании.

«У меня есть случай в практике, когда подчиненный добился расположения начальницы, заполучив проект, на который уже компания не надеялась. Итог такого героического поступка — крепкий брак и двое детей», — отмечает эксперт.

По ее словам, работа дает прекрасную возможность наблюдать за человеком в условиях стресса, конкуренции, принятия решений. В рабочей обстановке проявляются многие качества, которые могут быть скрыты в повседневной жизни. Это дает возможность составить более полное и объективное мнение о потенциальном партнере.

«Если человек ради карьеры способен идти по головам, то, скорее всего, и в семейной жизни он будет редко думать о ваших потребностях. Если вы замечаете, что симпатичный коллега довольствуется малым, не стремится к повышению, редко проявляется, то можно предположить, что и в жизни это достаточно пассивный человек, который не будет лидером в отношениях», — заметила она.

Плюсов таких отношений действительно много, однако важно помнить и о возможных рисках.

«Служебный роман может привести к конфликтам на работе, сплетням, зависти, предвзятому отношению и другим неприятным последствиям. Особенно важно соблюдать конфиденциальность: сохраняйте свои отношения в тайне, пока не будете уверены в их серьезности и стабильности. Всегда оставайтесь профессионалом: всегда ставьте интересы компании выше личных. Не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения и поведение на работе. Несите ответственность: будьте готовы к последствиям в случае разрыва отношений. Заранее продумайте, как вы будете поддерживать профессиональные отношения с бывшим партнером», — резюмировала она.

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