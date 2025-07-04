В Ленобласти пьяная пара расправилась со своей собакой

В Ленобласти женщина выстрелила из ружья в голову своей собаке

В Ленинградской области пару задержали за расправу над домашним животным. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 2 июля в СНТ «Восход-2». Вечером местные жители сообщили в экстренные службы о стрельбе на улице Гагарина. Правоохранители проверили информацию и задержали 42-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.

По версии следствия, именно она дважды выстрелила из охотничьего ружья в голову собаки, питомец не выжил. Тем не менее в отдел внутренних дел доставили обоих сожителей.

В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Известно, что ни у кого из задержанных нет разрешения на хранение оружия. Ведется проверка.

Ранее мужчина и женщина подвесили собаку и изрезали ее ножом в Пскове.