Жители России стали покупать больше пива за один визит в магазин

Россияне стали покупать больше пива за один визит в магазин. Об этом, ссылаясь на исследование холдинга «Ромир», сообщает ТАСС.

Согласно ему, на розничном рынке пива наблюдается отток потребителей. Так, если в первом квартале прошлого года пиво хотя бы раз покупали 47,3% россиян старше 18 лет, то за аналогичный период нынешнего года этот показатель уменьшился до 44,3%.

Но сокращение числа покупателей не привело к уменьшению продаж, отмечают эксперты. Это объясняется тем, что любители пива стали покупать его чаще и в больших объемах. Так, средняя частота покупок увеличилась с 15,4 раза в первом квартале 2024 года до 16,6 раза в первом квартале 2025 года. При этом средний объем покупки за одно посещение магазина увеличился, составив 1,37 литра.

Также отмечается рост среднего чека. В первом квартале 2024 года он составлял 163 рубля, за аналогичный период 2025 года увеличился на 23,3%, до 201 рубля.

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