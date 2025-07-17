На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители России стали покупать больше пива за один визит в магазин

ТАСС: россияне покупают больше пива за одно посещение магазина
close
Depositphotos

Россияне стали покупать больше пива за один визит в магазин. Об этом, ссылаясь на исследование холдинга «Ромир», сообщает ТАСС.

Согласно ему, на розничном рынке пива наблюдается отток потребителей. Так, если в первом квартале прошлого года пиво хотя бы раз покупали 47,3% россиян старше 18 лет, то за аналогичный период нынешнего года этот показатель уменьшился до 44,3%.

Но сокращение числа покупателей не привело к уменьшению продаж, отмечают эксперты. Это объясняется тем, что любители пива стали покупать его чаще и в больших объемах. Так, средняя частота покупок увеличилась с 15,4 раза в первом квартале 2024 года до 16,6 раза в первом квартале 2025 года. При этом средний объем покупки за одно посещение магазина увеличился, составив 1,37 литра.

Также отмечается рост среднего чека. В первом квартале 2024 года он составлял 163 рубля, за аналогичный период 2025 года увеличился на 23,3%, до 201 рубля.

9 июля сообщалось, что в России стали меньше производить сидра.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами