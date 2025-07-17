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Википедию хотят проверить на нарушение законодательства России

Депутат Останина попросила прокуратуру проверить Википедию на нарушения закона
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Depositphotos

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить русскоязычную версию онлайн-энциклопедии «Википедия» на предмет возможных нарушений законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Останина направила обращение на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. В документе содержится просьба принять меры в случае выявления нарушений, в том числе привлечь к ответственности виновных лиц и ограничить доступ к информации, признанной недостоверной или запрещенной к распространению на территории России.

По мнению Останиной, «Википедия» размещает материалы «откровенно враждебной и экстремистской направленности в отношении России».

8 июля Таганский суд Москвы назначил некоммерческой организации Wikimedia Foundation (некоммерческая организация, которая занимается поддержанием и развитием энциклопедии Wikipedia. — «Газета.Ru»), управляющей «Википедией», штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее в России обвинили фонд Wikimedia в пропаганде педофилии.

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