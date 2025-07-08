«Википедию» снова оштрафовали за отказ удалить запрещенную в РФ информацию

Суд в Москве оштрафовал «Википедию» на 3,5 млн рублей за неудаление информации

Таганский суд Москвы назначил Wikimedia Foundation (некоммерческая организация, которая занимается поддержанием и развитием энциклопедии Wikipedia. – «Газета.Ru») штраф в размере 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, <...> ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — передает агентство.

Дело проходило по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, запрещенной в соответствии с законодательством РФ).

Это не первый раз, когда на Wikimedia Foundation налагали административный штраф. До этого суд оштрафовал фонд на 4 млн рублей по статье о неудалении запрещенной в России информации.

15 мая депутат Госдумы Нина Останина заявила о необходимости блокировки «Википедии» из-за искажения исторических фактов и отсутствия возрастных ограничений. По ее словам, подобные ресурсы угрожают информационной безопасности молодежи, вовлекая их в опасную деятельность через интернет.

Ранее в России обвинили фонд Wikimedia в пропаганде педофилии.