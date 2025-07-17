Главред RT попросила исправить закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Симоньян призвала к правкам закона о штрафах за поиск экстремистского контента

В законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента должны быть внесены поправки. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналист, обращаясь к государству, задала вопрос, каким образом можно расследовать и «клеймить позором» деятельность различных экстремистских структур, если с их материалами нельзя будет даже ознакомиться.

Симоньян выразила надежду, что в законопроект будут внесены необходимые поправки.

16 июля председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский дал разъяснения, как будут работать поправки в закон, касающиеся просмотра материалов, признанных экстремистскими, VPN и SIM-карт.

В этот же день стало известно, что в России готовятся ввести штрафы за поиск в интернете запрещенной информации, в том числе с помощью VPN-сервисов, и получение к ней доступа.

Ранее Мизулина пожаловалась, что не сможет писать жалобы в МВД из-за нового законопроекта.