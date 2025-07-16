Судимый севастополец приставал на улицах к женщинам и снова стал фигурантом дела

В Севастополе задержали мужчину, пристававшего к женщинам на улице

Жителя Севастополя подозревают в нескольких попытках изнасилования местных девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 10 и 11 июля 44-летний местный житель напал на женщин в возрасте 21 и 30 лет, которых не знал. В их отношении он совершал насильственные действия сексуального характера.

Личность подозреваемого оперативно установили. Выяснилось, что он неофициально работает грузчиком и ранее уже был судим за половые преступления.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов мужчина вину признал. В его отношении возбудили уголовное дело. Вскоре следователи предъявят фигуранту обвинение, сотрудники СК будут ходатайствовать об аресте.

В ведомстве не исключают, что фигурант может быть причастен к другим подобным инцидентам. Сейчас специалисты выясняют, есть ли еще пострадавшие от его действий.

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