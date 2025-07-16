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В Дагестане жених увидел фото невесты до пластики и отказался от свадьбы

Mash: в Дагестане мужчина отказался жениться, увидев невесту до пластики
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Pixabay

Житель Дагестана отказался от свадьбы после того, как увидел старые фото возлюбленной. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина познакомился с девушкой на званном ужине и спустя некоторое время сделал предложение.

При этом он знал, что невеста не раз обращалась к специалистам для того, чтобы изменить некоторые черты лица и фигуру. Девушка сделала ринопластику и другие процедуры.

После того, как сделал предложение, мужчина попросил у партнерши фото до того, как она сделала косметические процедуры. Внешность будущей жены без филлеров ему не понравилась.

«В ужасе дал заднюю — мол, разочаровался в генах любимой, детей от этой версии не хочет и вообще ну его», – сообщается в публикации.

До этого блогерша Виктория Боня рассказала о последствиях «операций красоты». По словам артистки, во время одной из них хирург задел нерв, после чего губа «упала».

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