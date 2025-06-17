Названы процедуры для похудения, которые не работают

Обертывания, лимфодренаж, корсеты, аппаратные методы, например, ультразвук, и массажи (например, вибромассаж) не помогают сбросить вес, вопреки обещаниям косметологов, рассказал «Газете.Ru» пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии Ахмед Рахимов.

«Большинство нехирургических процедур для похудения неспособны обеспечить долгосрочное и заметное уменьшение жировых отложений. Например, распространено мнение о том, что обёртывания «растворяют» жир. Но они лишь временно уменьшают объемы тела за счет вывода жидкости. Жир при этом остается на месте, и эффект исчезает сразу после нормализации питьевого режима. Получается, что мы платим за временное выведение воды, а не за сжигание жира», — объяснил врач.

Также считается, что корсеты «формируют» талию, убирая жир. По словам врача, они создаю только визуальную коррекцию за счет сжатия. Более того, длительное ношение корсета вредит мышцам и осанке.

«Лимфодренаж, вакуум, прессотерапия тоже на самом деле не уменьшают жировые отложения. Эти процедуры эффективны против отеков, улучшают крово- и лимфоток, но не влияют на жировую ткань. Результат – временный (от нескольких дней до нескольких недель). Тоже самое можно сказать и про аппаратные методы (ультразвук, RF-лифтинг, криолиполиз). Считается, что это полноценная замена липосакции. Но в реальности такие методики могут разрушить только часть жировых клеток. Однако эффект накопительный, требует многократных сеансов и регулярного «поддерживающего» лечения каждые 4-6 месяцев», – отметил доктор.

Электростимуляция и вибромассаж тоже не разбивают жир. По словам врача, они улучшают тонус мышц и кожи, но не сокращают количество жира, и требуют постоянных процедур для поддержания минимального эффекта.

«Нехирургические методы имеют право на существование как вспомогательные средства, например, в реабилитации после операций, для улучшения тонуса кожи или борьбы с отечностью. Но они задачу устранения стойких жировых отложений и кардинального изменения силуэта ни не решат. Для получения выраженного, долговременного и прогнозируемого результата стоит рассмотреть современные малоинвазивные проверенные временем методики, которые предлагает пластическая хирургия. Например, липосакцию, липофилинг или липоскульптурирование», – отметил Рахимов.

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