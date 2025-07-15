В Петербурге четырехлетний мальчик не выжил, выпав из окна восьмого этажа

В Петербурге четырехлетний ребенок пострадал после выпадения из окна восьмого этажа, его не спасли. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Парголово, на Тихоокеанской улице. По данным ведомства, мать мальчика ненадолго вышла в магазин. Ее сын тем временем подобрался к окну и случайно выпал. Ребенок получил серьезные травмы, он не выжил.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что это второй случай выпадения ребенка из окна за последние несколько часов.

До этого в другом районе Петербурга, Шушарах, под окнами дома оказалась восьмилетняя девочка. Она облокотилась на москитную сетку и упала с четвертого этажа. Прибывшие на место медики спасти пострадавшую не смогли. Полицейские также организовали проверку.

Ранее в Хакасии не спасли выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика.