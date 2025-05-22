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В России призвали ввести проверки для желающих завести крупную собаку

Союз кинологов призвал собеседовать россиян, желающих завести крупную собаку
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России необходимо ввести практику обязательного собеседования с человеком, желающим завести крупную собаку. Действовать такая практика должна по опыту советских лет с целью объяснить россиянам важность тренировок и дрессировки овчарок и собак других серьезных пород, объяснил НСН президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«В советское время нельзя было завести овчарку просто так. Человек приходил в кинологический клуб, записывался, проводилось собеседование, затем элементарные курсы по воспитанию. Потом человеку давали контакт заводчика», — пояснил эксперт.

Со своей собакой владелец был обязан посещать специальные площадки для дрессировки, что позволяло значительно снизить количество криминальных и проблемных случаев по вине питомцев. Сегодня Союз кинологов стремится вернуть этот опыт, пояснил специалист.

Вопреки мнению большинства людей, воспитания и дрессировки требуют и собаки небольших пород. Как минимум, животное должно быть социализировано, вести себя в городе адекватно, разрешать надевать на себя намордник, передвигаться рядом с хозяином и не лаять постоянно.

«Это касается любой собаки. Важно заниматься со своим питомцем», - заключил Уражевский.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужно разрешить заводить больших собак только после того, как они пройдут курсы у кинологов и строгую регистрацию. Люди, которые заводят опасные и служебные породы собак, должны чувствовать ответственность, подчеркнул он.

Ранее собаководам объяснили, почему важно хвалить своих питомцев.

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