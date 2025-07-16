Путин обсудил экологию и развитие промышленности Магнитогорска

В центре внимания визита президента России Владимира Путина в Магнитогорск были вопросы экологии. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.

По словам депутата, коксохимическое производство, развивавшееся в прошлом веке, не соответствует современным стандартам. Однако руководство Магнитогорского металлургического комбината (ММК) под руководством Виктора Рашникова и правительство России приняли необходимые меры для решения проблемы.

«ММК, наверное, лучше всех использует инструменты промышленной политики на протяжении последней четверти века. Благодаря этому воздух становится чище, что удерживает демографическую ситуацию в городе на приемлемом уровне. У города всегда есть будущее, если в нем комфортно людям жить», — сказал он.

Наумов подчеркнул, что в условиях специальной военной операции комбинат быстро адаптировался и начал развивать машиностроение.

«Безусловно, это потребовало поддержки как правительства, так и президента. Сегодня открылось новое предприятие в сфере машиностроения. То есть Магнитогорск становится не только центром металлургическим, но и машиностроительным, обеспечивая собственные потребности в современном оборудовании и давая возможность другим металлургическим комбинатам — как крупным, так и средним — уйти от импорта, который сегодня находится под санкциями», — добавил он.

Наумов также отметил важную роль Магнитогорского государственного технического университета имени Носова в создании кооперации между наукой и промышленностью.

Важным событием визита, по его мнению, стал осмотр парка «Притяжение».

«Очень важно, чтобы этот проект получил дополнительные меры поддержки. Мы в Думе могли бы посмотреть вместе с Минэкономики, чтобы дать ему возможность стать территорией опережающего развития», — отметил Наумов.

Депутат также выразил уверенность, что губернатор Алексей Текслер обсудил с президентом подготовку к 100-летнему юбилею Магнитогорска в 2029 году.

«Мы не так давно начали обсуждение. Сейчас Магнитка, Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, Норильск, Нижний Тагил входят в эпоху столетних отметок. Чтобы у таких городов было будущее, нужно провести их реновацию, возможно, по аналогии со столичной программой», — сказал он.

По мнению Наумова, важно обсудить с горожанами направления федеральной поддержки.

«Возможно, стоит предложить использовать федеральный налоговый инвестиционный вычет ММК для того, чтобы комбинат мог не только модернизировать объекты на своей промплощадке, но и реализовать проекты в рамках всего Магнитогорска», — заключил парламентарий.