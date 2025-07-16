На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил экологию и развитие промышленности Магнитогорска

Депутат Наумов отметил роль Путина в развитии машиностроения в Магнитогорске
true
true
true
close
Михаил Синицын/РИА Новости

В центре внимания визита президента России Владимира Путина в Магнитогорск были вопросы экологии. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов.

По словам депутата, коксохимическое производство, развивавшееся в прошлом веке, не соответствует современным стандартам. Однако руководство Магнитогорского металлургического комбината (ММК) под руководством Виктора Рашникова и правительство России приняли необходимые меры для решения проблемы.

«ММК, наверное, лучше всех использует инструменты промышленной политики на протяжении последней четверти века. Благодаря этому воздух становится чище, что удерживает демографическую ситуацию в городе на приемлемом уровне. У города всегда есть будущее, если в нем комфортно людям жить», — сказал он.

Наумов подчеркнул, что в условиях специальной военной операции комбинат быстро адаптировался и начал развивать машиностроение.

«Безусловно, это потребовало поддержки как правительства, так и президента. Сегодня открылось новое предприятие в сфере машиностроения. То есть Магнитогорск становится не только центром металлургическим, но и машиностроительным, обеспечивая собственные потребности в современном оборудовании и давая возможность другим металлургическим комбинатам — как крупным, так и средним — уйти от импорта, который сегодня находится под санкциями», — добавил он.

Наумов также отметил важную роль Магнитогорского государственного технического университета имени Носова в создании кооперации между наукой и промышленностью.

Важным событием визита, по его мнению, стал осмотр парка «Притяжение».

«Очень важно, чтобы этот проект получил дополнительные меры поддержки. Мы в Думе могли бы посмотреть вместе с Минэкономики, чтобы дать ему возможность стать территорией опережающего развития», — отметил Наумов.

Депутат также выразил уверенность, что губернатор Алексей Текслер обсудил с президентом подготовку к 100-летнему юбилею Магнитогорска в 2029 году.

«Мы не так давно начали обсуждение. Сейчас Магнитка, Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, Норильск, Нижний Тагил входят в эпоху столетних отметок. Чтобы у таких городов было будущее, нужно провести их реновацию, возможно, по аналогии со столичной программой», — сказал он.

По мнению Наумова, важно обсудить с горожанами направления федеральной поддержки.

«Возможно, стоит предложить использовать федеральный налоговый инвестиционный вычет ММК для того, чтобы комбинат мог не только модернизировать объекты на своей промплощадке, но и реализовать проекты в рамках всего Магнитогорска», — заключил парламентарий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами