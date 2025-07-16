Ветеринар рассказал, может ли кошка предугадывать погоду

Кошки предсказывают изменения погоды благодаря своей высокой чувствительности, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, в скандинавских странах кошкам-метеорологам доверяют больше, чем официальным прогнозам погоды.

«Коты имеют шестое чувство — знают, когда изменяется атмосферное давление, чувствуют наступление холодного фронта. То есть в этом отношении они более чувствительные, чем другие животные. Человек тоже подслеповат, подглуховат. Немножко деревянные мы, то есть малочувствительные. Коты же чувствуют все изменения. Готовятся к холодам заранее — сворачиваются клубочком, прячут мордочку в лапки, стараются как можно больше накопить тепла в преддверии холодной погоды. Если слизывают шерсть от статического электричества, будет гроза. На самом деле в скандинавских странах, например, до сих пор по поведению кошек определяют погоду. Им они верят больше, чем официальным прогнозам погоды. Там много времени люди проводят с домашними животными, и этот барометр — точнее он или нет, но вера в этих странах несомненно говорит о том, что «смотри на кошку, и она тебе все скажет», — пояснил Шеляков.

До этого ветеринар объяснил, почему коты ложатся на больное место. По его словам, так домашние питомцы чувствуют более теплое место и ложатся на него, чтобы погреться.

Ранее ветеринар объяснил, почему котам нельзя молоко и сметану.