Ветеринар объяснил, почему котам нельзя молоко и сметану

Молоко и сметана вредны для кошек из-за молочного сахара и жиров, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он пояснил, что эти продукты могут вызывать у питомца проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Дело в том, что молоко содержит молочный сахар или лактозу, и у взрослого животного, как и у взрослого человека, может не хватать фермента лактазы для переваривания лактозы. И молочный сахар, если он недопереварен, может вызывать понос, вздутие, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кошкам мы иногда прописываем в лечебных целях молоко, но именно как легкое слабительное средство. Во всем, конечно, нужна умеренность. Я отметил бы особо, что молоко все-таки — это продукт питания, это не вода. То есть вместо воды давать нельзя, будь кошка домашняя, а тем более уличная, потому что молоко ко всему прочему еще скоропортящийся продукт и быстро накапливает в себе микробы. Там размножается плесень и так далее», — сказал Шеляков.

Ветврач добавил, что помимо лактозы молоко, а особенно сметана, вредны для кошек еще и из-за содержащихся в них жиров.

«Чем менее жирное молоко, тем оно, конечно, менее вредное. Это мы переходим к сметане. Потому что, с одной стороны, в сметане уже эту лактозу съели грибки, бактерии, дрожжи. Они уже всем этим сахаром полакомились, и поэтому получается кисломолочный продукт. Но, с другой стороны, сметана все-таки относится к жирным продуктам. Даже десятипроцентная — достаточно жирная, что в общем-то нарушает работу печени и жировой липидный обмен. Если мы даже говорим про молоко жирностью 3,5-4%, это уже жирное. Поэтому в умеренном количестве все, конечно, можно. Как говорится, нет ядов, есть дозы. Поэтому, вопреки стереотипному мышлению, что кошка около миски с молочком, кошка блинчики облизывает и в сметане усы, — на самом деле это вредные продукты. Давать их можно как лакомство или в лечебных целях, но в умеренных количествах», — констатировал Шеляков.

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